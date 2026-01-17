menu
Daftar Harga Emas Hari Ini dari Sahabat Pegadaian

Daftar Harga Emas Hari Ini dari Sahabat Pegadaian

Daftar Harga Emas Hari Ini dari Sahabat Pegadaian
Ilustrasi harga emas hari ini. Foto: Richardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA – Berikut informasi mengenai harga emas hari ini Sabtu 17 Januari 2026 dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian.

Harga emas buatan Galeri24 dan UBS kompak mengalami kenaikan.

Harga jual emas Galeri24 naik menjadi Rp2.695.000 dari awalnya Rp2.692.000 per gram atau naik Rp3.000.

Begitu pula harga emas UBS turut naik menjadi Rp2.749.000 dari semula dibanderol dengan harga Rp Rp2.742.000 per gram atau naik Rp7.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.414.000



