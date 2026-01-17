Daftar Harga Emas Hari Ini dari Sahabat Pegadaian
Sabtu, 17 Januari 2026 – 06:49 WIB
jpnn.com - JAKARTA – Berikut informasi mengenai harga emas hari ini Sabtu 17 Januari 2026 dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian.
Harga emas buatan Galeri24 dan UBS kompak mengalami kenaikan.
Harga jual emas Galeri24 naik menjadi Rp2.695.000 dari awalnya Rp2.692.000 per gram atau naik Rp3.000.
Begitu pula harga emas UBS turut naik menjadi Rp2.749.000 dari semula dibanderol dengan harga Rp Rp2.742.000 per gram atau naik Rp7.000.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
0,5 gram: Rp1.414.000
Berikut daftar harga emas hari ini Sabtu 17 Januari 2026 dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Harga Emas Antam Hari Ini 16 Januari 2026 Turun, Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 16 Januari: UBS Turun, Galeri24 Stabil
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Ada yang Turun, Cek Perinciannya di Sini
- Harga Emas Antam Naik Lagi, Hari Ini Tembus Rp 2,675 Juta Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 15 Januari, UBS & Galeri24 Naik Lagi
- Harga Emas Antam Terus Naik, Hari Ini Tembus Rp 2,665 Juta Per Gram