Daftar Harga Tiket 'Konser Simfoni dari Hati di Surabaya' Persembahan Ruth Sahanaya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi legendaris, Ruth Sahanaya segera mengadakan Konser Simfoni dari Hati di Surabaya Convention Center, Surabaya pada 25 Oktober 2025.

Tiket konser tersebut sudah bisa didapatkan melalui laman resmi penyelenggara yakni di ruangevent.com.

Adapun tiket konser Ruth Sahanaya terdiri dari berbagai kategori harga yakni Memori (Diamond) - Rp 2.500.000, Ingin Kumiliki (Platinum) - Rp 2.000.000, Mengertilah Kasih (Diamond Wing Kiri) - Rp 1.500.000, Merenda Kasih (Diamond Wing Kanan) - Rp 1.500.000, Tak Kuduga (Gold Center) - Rp 1.000.000, Astaga (Gold Wing Kiri) - Rp 750.000, Pesta (Gold Wing Kanan) - Rp 750.000, Keliru (Silver) - Rp 350.000.

Baca Juga: Ruth Sahanaya Siap Hadirkan Keindahan Konser Simfoni dari Hati di Surabaya

Tidak hanya itu, tersedia juga tiket spesial yang dapat dipesan secara private dengan benefit spesial.

Setelah sukses memukau ribuan penonton di Jakarta lewat Konser 40 Tahun Simfoni dari Hati, dia kini menghadirkan momen spesial di Surabaya.

Dalam mengadakan Konser Simfoni dari Hati, Ruth Sahanaya dibantu promotor Renjana Production, Jeffry Waworuntu sebagai creative director, dan Tohpati jadi music director.

"Saya excited banget. Surabaya selalu punya kesan tersendiri, selama karier, Surabaya paling sering dan intens mengundang saya nyanyi di sana. Buat saya, sekarang waktunya saya menyenangkan penggemar di sana, dengan konser sekitar 120 menit," kata Ruth Sahanaya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Senin (15/9).

Nama Ruth Sahanaya tidak pernah pudar dari daftar penyanyi terbaik yang dimiliki Indonesia. Lebih dari empat dekade berkarya, dirinya telah melahirkan belasan album lagu yang menjadi bagian dari perjalanan musik bangsa.