Daftar Kategori dan Harga Tiket Konser Men I Trust di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik asal Kanada, Men I Trust akan menggelar konser di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada 12 November 2026

Plainsong Live selaku promotor telah melakukan penjualan tiket untuk konser Men I Trust melalui plainsong.id/menitrust.

Tiket konser Men I Trust menyisakan kategori Tribune C seharga Rp518.000, Festival dan Wheelchair-friendly Access seharga Rp618.000, serta Tribune B seharga Rp718.000.

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Adapun Men I Trust sempat tampil di Indonesia pada 2019 dan 2023. Trio indie/dream pop asal Montreal, Kanada itu siap bertemu penggemar kembali.

Men I Trust akan menghadirkan musik yang menghipnotis dan atmosfer live intim khas dalam rangka agenda Asia Tour 2026.

Konser tersebut dipromotori oleh Plainsong Live, yang sebelumnya juga membawa Men I Trust pada 2023 dan dikenal sebagai penyelenggara Joyland Sessions, yang akan berlangsung lagi juga pada November 2026.

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Vokalis dan gitaris Emmanuelle Proulx, gitaris dan bassist Jessy Caron, serta keyboardist Dragos Chiriac dikenal lewat aransemen minimalis, vokal lembut, permainan bass mengalir, dan lanskap suara yang terasa personal.

Alih-alih mengandalkan produksi yang terlalu dipoles, Men I Trust menciptakan pengalaman yang atmosferik, membuat setiap lagu terasa seperti ruang untuk istirahat dari hiruk-pikuk keseharian.