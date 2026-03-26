Daftar Keinginan

jpnn.com - Setelah 25 hari IsAm-Iran siapa yang menang? Setidaknya untuk sementara?

Dua-duanya kalah. Itu kesimpulan saya.

Banyak yang menilai Amerika Serikat kalah. Tapi tidak ada yang menilai Iran sudah menang.

Amerika dinilai kalah karena tujuannya menyerang Iran gagal total: mengganti pemerintahan dari yang anti-Amerika ke pro-Amerika.

Kalau toh Iran dikatakan menang, itu karena tidak ada negara lain yang mampu melawan Amerika (plus Israel) sehebat Iran.

Sudah dihujani bom selama 25 hari, Iran masih bisa terus membalasnya. Bahkan kian ke belakang kian modern senjata balistik yang diluncurkan ke Israel.

Iran pun siap untuk perang panjang. Amerika yang justru kelihatannya tidak siap.

Tiba-tiba saja di hari ke-25 Presiden Donald Trump mengatakan pembicaraan dengan Iran sangat memberi harapan dan produktif.