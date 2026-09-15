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Daftar Lengkap 6 Korban KM Virgo Transport 8 yang Teridentifikasi, Mayoritas Asal Jawa Timur

Daftar Lengkap 6 Korban KM Virgo Transport 8 yang Teridentifikasi, Mayoritas Asal Jawa Timur
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Kabid Dokkes Polda Kalsel Kombes Pol dr Much Sofwan menjelaskan hasil identifikasi korban meninggal Kapal Virgo di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin, Selasa (15/9/2026). ANTARA/Firman

jpnn.com, JAKARTA - Proses identifikasi medis terhadap enam korban tewas karamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa resmi rampung dilakukan di RS Bhayangkara Banjarmasin pada Selasa (15/9).

Keberhasilan ini membuka jalan bagi pihak berwenang untuk segera memulangkan jenazah para kru atau penumpang tersebut ke kampung halaman masing-masing.

"Dari total enam jenazah yang ditemukan tim SAR gabungan, hari ini semuanya telah teridentifikasi," kata Kabid Dokkes Polda Kalsel Kombes dr Much Sofwan di Banjarmasin, Selasa.

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Hari ini tim DVI memeriksa lima jenazah yang tiba di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin setelah proses evakuasi panjang di tengah laut sejak Minggu (13/9).

Kelimanya teridentifikasi atas nama Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Deny Ridzal Saputra asal Kediri, Imam Soeparno asal Surabaya, Erick Maisul Latif asal Garut, dan Risyan Kurnia Putra asal Garut.

Sebelumnya pada Senin (14/9), tim DVI telah mengidentifikasi Reyner Fausta Yosilianto asal Malang.(antara/jpnn)

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Proses identifikasi medis terhadap enam korban tewas karamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa resmi rampung dilakukan di RS Bhayangkara Banjarmasin, Selasa.


Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

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