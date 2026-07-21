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Daftar Lengkap Harga Changan Deepal S05

Daftar Lengkap Harga Changan Deepal S05
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Changan Deepal S05 di Jakarta. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - PT. Changan Automobile Indonesia akhirnya mengumumkan harga resmi SUV elektrifikasi Deepal SO5 untuk pasar Indonesia.

Mobil hadir dalam dua pilihan teknologi, yakni Battery Electric Vehicle (BEV) dan Range Extended Electric Vehicle (REEV), dengan banderol promosi mulai Rp509 juta.

CEO Changan Indonesia Setiawan Surya mengatakan harga tersebut merupakan penawaran khusus bagi 500 konsumen pertama.

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"Setelah kuota itu terpenuhi, harga seluruh varian akan mengalami penyesuaian," ungkap Setiawan, di Jakarta, Selasa (21/7).

Deepal SO5 BEV Plus dipasarkan dengan harga Rp509 juta dari harga normal Rp529 juta.

Sementara itu, BEV Max dibanderol Rp539 juta, lebih murah Rp20 juta dibanding harga regulernya Rp559 juta.

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Varian tertinggi REEV Max ditawarkan Rp599 juta, sebelum nantinya naik menjadi Rp619 juta.

Selain mengumumkan harga, Changan juga membawa dua pilihan teknologi yang menyasar kebutuhan konsumen berbeda.

PT. Changan Automobile Indonesia akhirnya mengumumkan harga resmi SUV elektrifikasi Deepal SO5 untuk pasar Indonesia.

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