Daftar Lengkap Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian Jumat Pagi

jpnn.com - JAKARTA - Berikut ini daftar lengkap harga emas di Pegadaian, Jumat (27/3) pagi.

Laman Sahabat Pegadaian di Jakarta, Jumat (27/3), pukul 07.32 WIB menunjukkan penurunan harga emas UBS yang menjadi Rp 2.841.000, Galeri24 ke angka Rp 2.287.000 per gram. Adapun harga emas Antam kini kembali ditampilkan berada di angka Rp 2.950.000 per gram.

Pada Kamis (26/3) pagi, di laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas UBS mencapai Rp 2.862.000, sedangkan Galeri24 Rp 2.849.000 per gram. Harga jual emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.