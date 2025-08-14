menu
Daftar Lengkap Pengurus Baru DPP PDIP & Cerita Adian soal Jadi Hasto Sekjen Lagi
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto menjadi sekjen partai untuk periode 2025-2030. Foto: Humas DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali menujuk Hasto Kristiyanto menjadi sekjen parpolnya untuk periode 2025-2030.

Keputusan itu merupakan hasil rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP pada Kamis (14/8) siang di Jakarta Pusat.

Hasto pun langsung dilantik menjadi sekjen PDIP lagi. Pria asal Yogyakarta itu memecahan rekor politikus terlama yang menjadi sekjen PDIP, yakni sejak 2014.

"Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk (sekjen) periode 2025-2030," ungkap Wakil Sekjen Bidang Komunikasi DPP PDIP Adian Napitupulu.

Setelah menunjuk Hasto menjadi sekjen PDIP, Megawati pun langsung melantiknya. Pelantikannya digelar di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut Adian, selain Hasto juga ada pengurus lain yang ikut dilantik dalam rapat pleno itu. "Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, tetapi berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali pada 2 Agustus 2025 lalu," kata Adian.

Nama-nama lain yang dilantik menjadi pengurus pada rapat pleno DPP PDI itu ialah Puti Guntur Soekarno, (ketua bidang pendidikan dan kebudayaan), Darmadi Durianto (ketua bidang industri, perdagangan, dan tenaga kerja), Charles Honoris (ketua bidang jaminan sosial).

Selain itu, ada pula nama Andreas Eddy Susetyo (ketua bidang koperasi dan UMKM), Andreas Hugo Pareira (ketua bidang keanggotaan dan organisasi), Dolfie O.F. Palit (wakil sekjen bidang internal); Abdullah Azwar (ketua bidang kebijakan publik dan reformasi birokrasi kerakyatan), serta Mercy Barends (ketua bidang tenaga kerja dan perlindungan pekeria migran Indonesia).

