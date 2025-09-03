Daftar Lengkap Transfer Deadline Day 2025, Liga Inggris Rp66 Triliun
jpnn.com - JAKARTA - Jendela transfer musim panas 2025 resmi ditutup pada 1 September, menandai akhir dari periode yang penuh drama dan rekor pengeluaran di sepak bola Eropa.
Berdasarkan Transfermarkt, pengeluaran di Liga Inggris mencapai lebih dari 3 miliar pound sterling (Rp66 triliun).
Adapun liga-liga lain seperti Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis juga terjadi transfer pemain besar-besaran, terutama pada deadline day.
Fokus utama adalah pada transfer yang diselesaikan tepat pada hari terakhir, yang sering kali menjadi sorotan karena negosiasi intensif dan kejutan mendadak.
Berikut adalah daftar lengkap transfer deadline day (1 September 2025) di lima liga utama, berdasarkan data dari laman resmi Liga Inggris, Transfermarkt, dan laporan media seperti Sky Sports serta The Athletic:
Liga Inggris
Deadline day di Premier League ditutup pukul 19:00 BST (00:00 WIB, 2 September).
Liverpool mendominasi berita dengan transfer rekor, sementara Manchester City dan Manchester United memperkuat lini gawang.
Total transfer deadline day mencakup pengeluaran sekitar 300 juta pound sterling (Rp6,6 triliun).
- Liverpool:
Masuk: Alexander Isak dari Newcastle United
Keluar: Tidak ada transfer permanen signifikan pada deadline day.
