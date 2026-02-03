jpnn.com - JAKARTA – Di bawah ini daftar lengkap transfer resmi klub-klub Liga Inggris per 3 Februari 2026.

Diketahui, bursa transfer pemain Liga Inggris resmi dibuka pada Januari 2026.

Namun, seperti musim-musim sebelumnya, aktivitas transfer di jendela musim dingin kali ini terbilang tidak terlalu ramai.

Pergerakan klub-klub Liga Inggris landai, dengan banyak tim memilih mempertahankan skuad yang ada. Sejumlah klub besar bahkan nyaris tidak melakukan pembelian berarti.

Manchester United dan Chelsea, misalnya, tercatat belum mendatangkan pemain baru hingga awal Februari.

Hal ini tak lepas dari risiko sulitnya mencari pengganti bila melepas pemain inti di tengah musim.

Meski demikian, beberapa transfer besar tetap terjadi.

Manchester City menjadi salah satu klub paling aktif dengan mendatangkan dua pemain, yakni Marc Guehi dari Crystal Palace dan Antoine Semenyo dari Bournemouth.