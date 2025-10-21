menu
Daftar Menteri yang Layak Diganti, Menurut Pangi
Jajaran Kabinet Merah Putih yang mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang. Foto: Biro Pers Istana

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan beberapa posisi menteri yang layak diganti jika Prabowo Subianto Subianto melakukan reshuffle kabinet.

Menurut Pangi, beberapa menteri yang layak diganti, antara lain Menteri Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan dan Permukiman, Menteri Pariwisata.

Selanjutnya, kata Pangi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga:

"Jika reshuffle dilakukan dengan tepat, Presiden Prabowo akan memiliki tim yang solid untuk menuntaskan janji-janji besarnya kepada rakyat," ungkap Pangi kepada awak media, Selasa (21/10).

Pangi mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan sosok menteri yang berintegritas dan berkompetensi setelah eks Danjen Kopassus itu setahun memimpin Indonesia.

"Menteri harus loyal kepada presiden dan rakyat, bukan kepada kepentingan pribadi atau kelompok," lanjutnya.

Baca Juga:

Pengamat politik itu mengatakan menteri yang jadi beban, apalagi yang sudah tiga kali diingatkan Presiden Prabowo, tidak layak dipertahankan.

"Reshuffle bukan untuk balas budi, tetapi untuk menyelamatkan kinerja pemerintahan dan menjaga kepercayaan rakyat," ujar Pangi.

Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan beberapa menteri yang layak diganti jika Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet.

