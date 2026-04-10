Daftar Nama 41 RS yang Nakes Non-ASN Berpeluang jadi PNS, Kerja 6 Bulan Bisa Diusulkan

jpnn.com - JAKARTA – Di bawah ini daftar nama 41 rumah sakit (RS) yang para tenaga kesehatannya yang berstatus non-ASN atau honorer, bisa diusulkan untuk diangkat menjadi Calon PNS.

Diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Surat Nomor : KP.01.01/D.I/2611/2026 tertanggal 2 April 2026, yang ditujukan kepada 41 direktur utama RS.

Berikut daftar nama 41 RS yang menjadi tujuan surat kemenkes tersebut, tercantum dalam lampiran surat.

Surat Kemenkes dengan “Hal: Peralihan Status Non ASN menjadi CPNS”, ditandatangani Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, dr. Sunarto, M.Kes.

Berikut isu Surat Kemenkes Nomor: KP.01.01/D.I/2611/2026.

Menindaklanjuti program prioritas Presiden tentang peralihan status pegawai Non ASN menjadi CPNS bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, bersama ini kami sampaikan agar Saudara segera menyampaikan daftar nama pegawai Non ASN Named dan Nakes dengan status Kontrak atau Mitra.