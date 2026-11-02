Daftar Nama 43 Desa di Aceh Barat yang Terendam Banjir

jpnn.com - MEULABOH - Sebanyak 43 desa tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat hingga Minggu (1/11) malam terendam banjir dengan ketinggian air rata-rata di atas 30 centimeter.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat menyatakan banjir terjadi akibat hujan deras di wilayah tersebut.

“Banjir ini dipicu oleh curah hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Barat sejak Sabtu (31/10) malam,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat Dharmawan.

Adapun wilayah yang terdampak banjir di 10 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, meliputi Kecamatan Pante Ceureumen seperti Desa/Gampong Keutambang, Lawet, Jambak, Puloe Teungoh, Lango, Canggai, Sikundo (badan jalan dan pagar sekolah tergerus air), dan Seumantok.

Kecamatan Sungai Mas meliputi Desa Tungkop, Kajeung, Lancong, dan Geudong.

Kecamatan Woyla Barat meliputi Desa/Gampong Cot Rubek, Cot Rambong, Cot Maleh, Napai, Blang Cot Mameh, dan Blang Luah.

Baca Juga: 15 Desa di Nagan Raya Aceh Terendam Banjir

Di Kecamatan Woyla banjir turut merendam Desa/Gampong Cot Keumude, Pasi Birah, Aron Tunong, Ie Itam Tunong, Ie Itam Baroh, Ranto Pantang, Blang Mee, Drien Mangko, dan Pasi Ara Kb, dan di Kecamatan Woyla Timur meliputi Pasie Ara dan Leubok Pantang.

Banjir juga merendam dua desa di Kecamatan Arongan Lambalek meliputi Peuribu dan Teupin Peuraho.