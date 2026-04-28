Daftar Nama Kereta Api Jarak Jauh Batal Berangkat Imbas Kecelakaan di Bekasi

jpnn.com - JAKARTA – Seluruh perjalanan kereta api jarak jauh (KAJJ) dari Stasiun Gambir dan Pasarsenen Jakarta dihentikan sementara menyusul insiden tabrakan antara Commuter Line dan kereta jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan kebijakan itu diambil untuk mendukung penanganan kecelakaan di lokasi sekaligus memastikan keselamatan dan keamanan perjalanan seluruh penumpang.

"Seluruh perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasarsenen untuk sementara dihentikan guna mendukung proses penanganan dan memastikan keselamatan perjalanan," kata Anne dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/4) malam.

KAI menyebutkan sejumlah kereta api jarak jauh yang batal berangkat akibat insiden tersebut per 27 April 2026, yakni:

1. KA 120B Gunungjati dengan relasi (Gambir – Cirebon)

2. KA 139B Parahyangan (Kiaracondong – Gambir)

3. KA 140B Parahyangan (Gambir – Kiaracondong)

4. KA 22 Argo Muria (Gambir – Semarang Tawang).