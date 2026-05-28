Daftar Nama Pemain Timnas Belanda untuk Piala Dunia 2026, Banyak yang Tenar
jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini daftar nama pemain Timnas Belanda untuk kompetisi Piala Dunia 2026.
Skuad Timnas Belanda untuk Piala Dunia 2026 berisi 26 pemain, dengan bek Liverpool Virgil van Dijk akan memimpin tim asuhan Ronald Koeman tersebut.
Ronald Koeman tetap memasukkan sejumlah pemain kunci meski sempat dibayangi masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir.
Pencetak gol terbanyak Timnas Belanda, Memphis Depay berhasil pulih dari cedera hamstring dan masuk dalam daftar akhir, sementara Jurrien Timber juga tetap dipanggil meski kondisi fisiknya sempat diragukan.
Depay akan memimpin lini serang De Oranje bersama nama-nama tenar lain macam Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (AS Roma), hingga striker veteran Wout Weghorts (Ajax).
Di sisi lain, Belanda kehilangan Xavi Simons yang harus absen setelah mengalami cedera anterior cruciate ligament (ACL) pada April.
Selain itu, absennya bek sayap Liverpool Jeremie Frimpong menjadi salah satu kejutan terbesar dalam daftar pilihan Koeman.
Meski demikian, skuad Oranje tetap dipenuhi pemain berpengalaman dan bertalenta.
Berikut ini daftar nama pemain Timnas Belanda untuk Piala Dunia 2026, ada kejutan dari Ronald Koeman.
