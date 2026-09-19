Daftar Nama Pemain Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026, Banyak Kejutan, Tanpa Beckham

jpnn.com - JAKARTA - Di bagian akhir artikel ini daftar nama pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman resmi menetapkan 23 pemain yang akan dibawa di ajang tersebut.

Komposisi skuad Garuda kali ini menghadirkan sejumlah kejutan.

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Herdman tidak hanya mempertahankan pemain-pemain yang sudah menjadi langganan tim nasional, tetapi juga memberikan ruang bagi beberapa nama yang berpeluang mencatatkan debut.

Dion Markx menjadi salah satu wajah yang mencuri perhatian.

Pemain Persita Tangerang tersebut masuk dalam daftar final setelah sebelumnya belum pernah mencatatkan caps bersama Timnas Indonesia senior.

Kejutan lainnya datang dari Luke Vickery. Penyerang Macarthur FC itu masuk dalam empat pemain lini depan yang disiapkan Herdman.

Vickery pun berpeluang menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada turnamen tersebut.