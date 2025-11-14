Daftar Nominasi FIFA Puskas Award 2025, Ada Rizky Ridho, Lamine Yamal, Declan Rice

jpnn.com - JAKARTA - Gol yang dicetak Rizky Ridho saat laga Persija Jakarta vs Arema FC pada kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2024/2025 masuk ke dalam nominasi FIFA Puskas Award 2025.

Demikian dikutip dari rilis resmi FIFA, Jumat (14/11) dini hari WIB.

Pada pertandingan berlangsung 9 Maret 2025, bek Persija Jakarta Rizky Ridho mencetak gol dari tengah lapangan setelah melihat kiper Arema FC Lucas Frigeri tidak berada dalam posisi ideal.

Sebelumnya, gol dari Rizky Ridho mendapat gelar penghargaan gol terbaik kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2024/2025, mengalahkan pesaing-pesaing lainnya.

Selain gol dari Rizky Ridho, nama-nama besar sepak bola dunia juga turut masuk ke dalam daftar nominasi FIFA Puskas Award 2025 seperti Lamine Yamal dari Barcelona dan Declan Rice dari Arsenal.

FIFA juga mengumumkan daftar nominasi gol-gol terbaik dari sektor sepak bola putri dan terdapat 11 calon penerima Marta Award 2025.

Selanjutnya pemenang dari FIFA Puskas dan Marta Award 2025 akan ditentukan melalui sistem pemungutan suara yang dapat dilakukan di laman resmi FIFA hingga 3 Desember 2025 tengah malam waktu setempat.

Sementara itu, pengumuman pemenang FIFA Puskas dan Marta Award 2025 akan diumumkan pada malam penganugerahan yang dikabarkan berlangsung awal tahun depan.