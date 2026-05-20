Daftar Nominasi Super League Resmi Dirilis: Persib, Borneo, dan Persija Saling Sikut

jpnn.com - Aroma panas perebutan gelar Super League 2025/26 kini merambah ke panggung penghargaan individu. Menjelang pekan terakhir kompetisi, perang bintang resmi dimulai setelah I.League merilis daftar nominasi pemain, pelatih, hingga gol terbaik musim ini.

Nama-nama besar dari Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, hingga Persija Jakarta saling sikut demi predikat terbaik di sepak bola Indonesia.

Sorotan utama tertuju pada kategori Best Player yang berubah menjadi arena duel panas antara motor serangan, tembok pertahanan, hingga playmaker paling berpengaruh musim ini.

Mariano Peralta dari Borneo FC tampil mengerikan dengan 18 gol dan 13 asis, menjadikannya salah satu kandidat terkuat peraih penghargaan paling prestisius musim ini.

Namun, ancaman datang dari Persib Bandung. Federico Barba sukses menjelma menjadi benteng kokoh Maung Bandung sekaligus pemimpin di lini belakang.

Bek asal Italia itu bukan cuma tangguh bertahan, tetapi juga produktif lewat lima gol yang ikut menjaga Persib di jalur juara hingga pekan terakhir.

Selanjutnya, Persib juga mengirim Beckham Putra ke dalam daftar elite. Gelandang muda Timnas Indonesia itu makin matang dan menjadi nyawa permainan Maung Bandung lewat kreativitas, mobilitas, serta kontribusinya dalam transisi menyerang serta bertahan.

Sementara itu, Persija Jakarta menaruh harapan pada Allano Brendon. Gelandang asal Brasil itu tampil konsisten sebagai pusat kreativitas Macan Kemayoran dengan torehan sembilan gol dan sembilan asis yang menjaga Persija tetap bersaing di papan atas.