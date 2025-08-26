Daftar Pemain Clash of Legends Real Madrid Vs Barcelona di SUGBK

jpnn.com, JAKARTA - Real Madrid merilis daftar susunan pemain yang bakal tampil dalam perhelatan akbar bertajuk Clash of Legends melawan Barcelona di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada 27 September.

Rivalitas abadi antara dua klub raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, akan hadir di jantung ibu kota Indonesia.

Pertandingan istimewa ini menghadirkan deretan mantan bintang dunia yang pernah menjadi ikon sepak bola Eropa dan dunia. Para legenda ini akan kembali turun ke lapangan, menyuguhkan nostalgia dan atmosfer khas El Clasico yang selalu mendebarkan.

Duel bersejarah ini dipromotori oleh Senyawa Entertaiment, MPro International, dan Dewa United, yang berkomitmen menghadirkan tontonan kelas dunia bagi para penggemar sepak bola Tanah Air.

Clash of Legends menjadi ajang yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mempertemukan dua filosofi besar sepak bola: permainan menyerang penuh teknik ala Barcelona, dan gaya penuh determinasi serta karakter kuat dari Real Madrid.

Kehadiran para legenda ini diyakini akan menghidupkan kembali momen-momen magis yang selama ini hanya bisa dikenang lewat layar kaca.

Para fan akan kembali melihat nama-nama ikonik yang pernah mengangkat trofi Liga Champions, La Liga, maupun gelar internasional lainnya. Mereka datang dengan semangat kebersamaan, sportivitas, dan tentunya untuk membangkitkan gairah sepak bola di Indonesia.

“Ini kesempatan langka bagi fans di Indonesia untuk menyaksikan langsung bintang-bintang yang pernah menjadi idola mereka di masa lalu. Lebih dari hiburan, acara ini menjadi pengingat bagaimana sepak bola mampu menyatukan emosi dan kebanggaan dalam satu lapangan,” ucap CEO Senyawa Entertaiment Reza Subekti.