Daftar Pemain Semen Padang Untuk Menghadapi PSBS Biak
Minggu, 08 Maret 2026 – 13:39 WIB
jpnn.com - KULON PROGO - Juru kunci sementara klasemen Super League Semen Padang akan menantang tuan rumah PSBS Biak pada pekan ke-25 Super League di Stadion Maguwoharjo, Senin (9/3) malam WIB.
Itu merupakan laga pertama atau debut buat Pelatih Imran Nahumarury.
Imran datang menggantikan Dejan Antonic yang kena PHK manajemen Kabau Sirah -julukan Semen Padang.
Untuk laga timnya melawan PSBS Biak, Imran sudah memutuskan membawa 22 pemain.
Melihat susunan di papan klasemen, laga PSBS Biak vs Semen Padang sangat krusial.
Bertandang ke kandang PSBS Biak akan menjadi laga pertama Semen Padang bersama Imran Nahumarury.
