Daftar Pemain Semen Padang Untuk Menghadapi PSBS Biak

jpnn.com - KULON PROGO - Juru kunci sementara klasemen Super League Semen Padang akan menantang tuan rumah PSBS Biak pada pekan ke-25 Super League di Stadion Maguwoharjo, Senin (9/3) malam WIB.

Itu merupakan laga pertama atau debut buat Pelatih Imran Nahumarury.

Imran datang menggantikan Dejan Antonic yang kena PHK manajemen Kabau Sirah -julukan Semen Padang.

Untuk laga timnya melawan PSBS Biak, Imran sudah memutuskan membawa 22 pemain.

Melihat susunan di papan klasemen, laga PSBS Biak vs Semen Padang sangat krusial.