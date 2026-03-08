menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Daftar Pemain Semen Padang Untuk Menghadapi PSBS Biak

Daftar Pemain Semen Padang Untuk Menghadapi PSBS Biak

Daftar Pemain Semen Padang Untuk Menghadapi PSBS Biak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury. Foto: IG semenpadangfcid

jpnn.com - KULON PROGO - Juru kunci sementara klasemen Super League Semen Padang akan menantang tuan rumah PSBS Biak pada pekan ke-25 Super League di Stadion Maguwoharjo, Senin (9/3) malam WIB.

Itu merupakan laga pertama atau debut buat Pelatih Imran Nahumarury.

Imran datang menggantikan Dejan Antonic yang kena PHK manajemen Kabau Sirah -julukan Semen Padang.

Baca Juga:

Untuk laga timnya melawan PSBS Biak, Imran sudah memutuskan membawa 22 pemain.

Daftar Pemain Semen Padang Untuk Menghadapi PSBS Biak

Melihat susunan di papan klasemen, laga PSBS Biak vs Semen Padang sangat krusial.

Bertandang ke kandang PSBS Biak akan menjadi laga pertama Semen Padang bersama Imran Nahumarury.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI