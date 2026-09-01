Daftar Pemain Timnas Basket Putra Untuk Asian Games 2026, Terkuat

jpnn.com - JAKARTA - Timnas basket putra Indonesia tampil dengan kekuatan terbaik saat berlaga pada Asian Games 2026.

Beberapa pemain naturalisasi serta diaspora dipanggil untuk memperkuat tim asuhan David Singleton itu.

Ada Anthony Beane, Marques Bolden, dan Lester Prosper.

Adapun dari barisan pemain diaspora masuk Jordan Williams yang saat ini bermain untuk Bethesda University di NCAA Division I.

Barisan pemain lokal juga bakal solid setelah adanya Andakara Prastawa, Abraham Damar Grahita, dan Yudha Saputera.

Managing Director BTN Perbasi, Jeremy Imanuel Santoso berharap dengan komposisi pemain yang dibawa membuat skuad Garuda bisa bersaing meraih medali di ajang multievent antarnegara Asia tersebut.

“Bisa dipastikan bahwa kami mengirim tim terkuat yang bisa kami susun untuk Asian Games,” pungkas Jeremy.(fal/jpnn)

Daftar pemain Timnas basket putra Indonesia di Asian Games 2026