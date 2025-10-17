Daftar Pembalap MotoGP 2026 Lengkap, Ada yang Datang dan Pamit

jpnn.com, JAKARTA - Musim MotoGP 2026 siap dimulai dengan aroma segar. Grid paling bergengsi di dunia balap motor itu kini sudah lengkap, dan seperti biasa—ada yang datang, ada pula yang pamit.

Salah satu nama paling mencuri perhatian tentu Toprak Razgatlioglu. Juara WSBK yang dikenal dengan gaya balap liar nan spektakuler ini akhirnya resmi naik kasta ke MotoGP.

Dia akan memperkuat Pramac Racing, berduet dengan Jack Miller. Kombinasi dua pembalap agresif ini diprediksi bakal jadi tontonan menarik di lintasan.

Di sisi lain, Miguel Oliveira justru melangkah ke arah sebaliknya.

Pembalap Portugal itu pamit dari MotoGP dan akan memulai babak baru di WorldSBK. Sebuah “pertukaran jalur” yang unik antara dua dunia balap roda dua.

Tak hanya Toprak, MotoGP 2026 juga akan kedatangan darah muda: Diogo Moreira.

Pembalap muda asal Brasil itu resmi naik dari Moto2 dan akan membela LCR Honda Idemitsu, menggantikan Somkiat Chantra yang juga pindah ke WSBK bersama Honda.

Dengan masuknya dua nama baru ini, teka-teki yang sempat bikin paddock panas akhirnya terjawab.