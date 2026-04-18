Daftar Pemenang Konektivitas Digital 2026, Meutya Terharu

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menganugerahkan beragam penghargaan kepada banyak pihak dalam Malam Puncak Apresiasi Konektivitas Digital 2026 di The Sultan Hotel Jakarta, Jumat (17/4).

Acara yang berkolaborasi dengan salah satu media nasional ini menjadi bentuk penghormatan bagi para pihak yang berjasa memperluas akses internet, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerataan akses digital tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama.

"Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, kami perlu kerja sama dengan banyak pihak. Saya terharu melihat banyak elemen masyarakat, mulai dari sekolah, puskesmas, TNI, hingga industri yang bekerja luar biasa memastikan konektivitas berjalan baik di seluruh daerah," ujar Meutya.

Politikus perempuan Golkar ini juga memberikan apresiasi khusus kepada media yang membantu proses kurasi para penerima penghargaan secara objektif.

"Mudah-mudahan kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat bisa terus berjalan mengawal konektivitas kita semakin baik lagi," imbuhnya.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif, yang bertindak sebagai dewan juri menilai ajang ini adalah suntikan semangat bagi para pejuang infrastruktur digital.

"Ini penyemangat bagi stakeholder yang sudah berjuang untuk benar-benar memperjuangkan konektivitas digital Indonesia," kata Arif.