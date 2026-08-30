Daftar Penerima Penghargaan Indeks Keinsinyuran Daerah 2026, Malut Juara

jpnn.com - JAKARTA - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) kepada sejumlah daerah terbaik.

Dari enam provinsi yang masuk nominasi, tiga provinsi, yakni Maluku Utara mendapatkan Penghargaan IKD Emas, Riau mendapatkan perak, dan DKI Jakarta perunggu.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang diwakili Wakil Gubernur Sarbin Sehe menerima Penghargaan Platinum sebagai daerah dengan nilai tertinggi IKD 2026.

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Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah merupakan kerja sama PII dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri untuk pertama kalinya, pada 2026 ini diikuti oleh 327 daerah.

Pemberian Penghargaan IKD 2026 berlangsung di Gedung B.J. Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Sabtu (29/8) malam.

Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri atas kerja sama dalam pengukuran IKD yang untuk pertama kali diselenggarakan ini.

“Atas nama Persatuan Insinyur Indonesia saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, khususnya Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) yang telah menyambut baik inisiatif PII untuk bekerja sama melakukan pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD),” kata Ilham.

Dia pun menyampaikan selamat kepada para penerima penghargaan, sekaligus berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mengikuti asesmen atau pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah dan semua pihak yang mendukung semua proses.