Daftar Penghuni Pelatnas PBSI 2026 Resmi Dirilis, Siapa Saja Pendatang Baru?
jpnn.com - PBSI resmi memulai persiapan panjang menuju musim kompetisi 2026.
Melalui surat keputusan bernomor KEP/007/PBSI/I/2026, federasi bulu tangkis Indonesia itu menetapkan daftar atlet yang masuk program pelatihan nasional.
Sebanyak 74 pebulu tangkis terpilih dipanggil untuk mengikuti program pelatnas 2026.
Puluhan atlet tersebut disebar ke lima sektor, yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, serta ganda campuran.
Selain itu, mereka juga dibagi ke dalam dua kategori pembinaan, yaitu kelompok utama dan pratama.
Menariknya, dalam daftar tersebut terdapat tiga nama baru yang berhasil menembus pelatnas berkat pencapaian prestasi sepanjang tahun 2025.
Dari sektor tunggal putri, Mayla Cahya Afilian Pratiwi mendapat kepercayaan untuk naik level.
Adapun di nomor ganda putra, pasangan Alexius Ongkytama Subagio dan Aquino Evano Keneddy Tangka turut masuk radar pembinaan nasional.
PBSI resmi menetapkan 74 atlet ke pelatnas 2026. Tiga wajah baru muncul dari jalur prestasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Langkah Candra Wijaya Menyiapkan Pebulu Tangkis Spesialis Tunggal
- 518 Atlet Muda Unjuk Gigi, Kejuaraan Klub Mitra PB Djarum 2026 Adopsi Format Piala Dunia
- Format Baru Indonesia Open Jadi Sorotan, PBSI Ungkap Konsekuensinya
- BWF Bongkar Format Lama, Ini Wajah Baru Bulu Tangkis Dunia
- Akademi Marcus Fernaldi Gideon Kembali Kirim Wakil ke Pelatnas Cipayung
- Hasil Seleknas PBSI 2026: 3 Wakil PB Djarum Digdaya, Jaya Raya dan GBA Berbagai Gelar