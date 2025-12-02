Daftar Satpas Polres yang Kini Sudah Bisa Layani SIM Nasional Presisi

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri merilis daftar lengkap satpas di seluruh Indonesia yang mulai 1 Desember 2025 resmi beroperasional dalam melayani penerbitan dan perpanjangan SIM melalui layanan digital SINAR (SIM Nasional Presisi).

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo menjelaskan bahwa perluasan layanan ini merupakan bagian dari penguatan transformasi digital Polri khususnya di bidang pelayanan SIM.

“Seluruh Satpas ini telah siap melayani masyarakat secara digital melalui SINAR, sehingga akses pelayanan perpanjangan SIM menjadi semakin mudah, cepat, dan akuntabel,” ujar Brigjen Wibowo.

Wibodo menegaskan bahwa ditregident akan terus memperluas dan menyempurnakan layanan SINAR untuk memastikan pelayanan SIM yang lebih mudah, cepat, dan modern sesuai kebutuhan masyarakat. (cuy/jpnn)

Berikut daftar satpas polres yang mulai memberikan layanan SINAR:

Polda Sumatera Utara: Polrestabes Medan, Polres Simalungun, Polresta Deli Serdang, Polres Labuhan Batu.

Polda Sumatera Selatan: Polrestabes Palembang, Polres Banyuasin, Polres Musi Banyuasin, Polres Ogan Komering Ilir

Polda Sumatera Barat: Polresta Padang, Polresta Bukittinggi, Polres Payakumbuh, Polres Solok Kota.