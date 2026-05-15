Daftar Skuad Jepang di Piala Dunia 2026, Pemain Brighton Absen

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Jepang mengumumkan 26 pemain untuk Piala Dunia 2026.

Beberapa pemain berpengalaman termasuk bek Yuto Nagatomo akan ikut untuk kelima kalinya.

Mengutip dari laman media sosial resmi JFA, Jumat, sang veteran Yuto Nagatomo akan kembali memperkuat pertahanan bersama Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito, Ayumu Seko, dan Yukinari Sugawara, dan Junnosuke Suzuki.

Skuad Samurai Biru yang diasuh pelatih kepala Hajime Moriyasu juga memboyong beberapa pemain yang baru saja kembali dari cedera, termasuk gelandang Wataru Endo, bek Ko Itakura dan Takehiro Tomiyasu.

Sejumlah gelandang yang akan bahu membahu bersama Endo di lini tengah yaitu Ritsu Doan, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka.

Di lini serang, Jepang akan mengandalkan gempuran melalui Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, dan Ayase Ueda. Sedangkan gawang mereka akan dikawal oleh Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki.

Kali ini, Jepang tidak membawa pemain menonjol seperti Kaoru Mitoma, pemain sayap yang membela Brighton and Hove Albion di Liga Inggris, karena cedera.

Selain itu, Takumi Minamino yang bermain dengan AS Monaco juga dicoret tidak masuk skuad karena cedera.