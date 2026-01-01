Daftar Tim yang Melaju ke 16 Besar Piala Afrika 2025 & Jadwal Pertandingan

jpnn.com - JAKARTA - Piala Afrika 2025 memasuki babak 16 besar. Sebanyak 16 negara atau tim sudah memastikan melaju ke 16 besar Piala Afrika setelah rampungnya penyisihan grup, Kamis dini hari WIB.

Sebanyak enam negara lulus ke babak 16 besar Piala Afrika 2025 dengan status juara grup. Tim itu ialah Maroko, Mesir, Nigeria, Senegal, Aljazair dan Pantai Gading, demikian catatan AFCON.

Adapun enam negara melaju ke babak 16 besar Piala Afrika 2025 dengan status peringkat kedua grup, yakni Mali, Afrika Selatan, Tunisia, Rep. Demokratik Kongo, Burkina Faso dan Kamerun.

Selain itu, empat negara lulus ke babak 16 besar Piala Afrika 2025 sebagai peringkat ketiga terbaik, yaitu Mozambik (Grup F), Benin (Grup D), Sudan (Grup E) dan Tanzania (Grup C).

Berikut daftar 16 negara yang lulus ke perdelapan final Piala Afrika 2025:

Juara Grup

-Maroko (Grup A)

-Mesir (Grup B)