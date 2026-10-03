Daftar Top Skor FIFA ASEAN Cup 2026, Peringkat 2 Pemain Malaysia

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini daftar daftar top skor sementara FIFA ASEAN Cup 2026, di mana posisi teratas ditempati pemain Timnas Indonesia Mitchel Bakker.

Mitchell Baker menjadi pemimpin dalam daftar top skor sementara setelah mencetak lima gol ke gawang Bangladesh pada laga terakhir Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis.

Lima gol Baker hanya selisih satu gol dari striker Malaysia Bergson yang mengoleksi empat gol.

Bergson, yang baru memainkan turnamen pertamanya untuk Malaysia, mencetak empat gol dalam dua laga.

Laga pertama saat Malaysia menghadapi Bangladesh dan menang 3-0.

Bergson menyumbang satu gol untuk Negeri Jiran atas Bangladesh.

Pada pertandingan keduanya, Bergson mencetak trigol ke gawang Singapura dalam kemenangan 6-0.

Di bawah Baker dan Bergson, terdapat Arif Aiman dari Malaysia yang menempati posisi ketiga dengan koleksi dua gol.