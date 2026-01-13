Daftar Top Skor Proliga 2026 Sektor Putri: Duet Pemain Asing Electric PLN Moncer
jpnn.com - Duet pemain asing Jakarta Electric PLN Mobile langsung moncer sepanjang Proliga 2026 seri Pontianak.
Tercatat, Neriman Ozsoy (Turki) dan Celeste Plak (Belanda), masing-masing mengemas 45 poin serta 42 angka.
Deretan pemain asing lainnya yang mendominasi seri perdana ialah Yonkaira Pena dan Bethania De La Cruz, dengan masing-masing mencetak 38 angka dan 34 poin.
Dari barisan pemain lokal, Azzahra Dwi Febyane dari Popsivo Polwan sudah mengemas 21 poin.
Adapun Megawati Hangestri Pertiwi yang baru bermain sekali telah mencatatkan 20 angka.
Menarik untuk ditunggu kiprah para pemain, baik lokal maupun asing, di Proliga 2026 seri Medan.
Rencananya, GOR Voli Indoor Sport Center di Kualanamu bakal menjadi tuan rumah sejak Kamis (15/1) hingga Minggu (18/1) mendatang.
Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan langsung bisa melalui layar kaca Moji TV atau streaming di Vidio.com.(proliga/mcr16/jpnn)
