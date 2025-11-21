Dahlan Dahlan
Oleh: Dahlan Iskan
jpnn.com - Dahlan sekarang sudah kelas enam SD. Anaknya pintar. Ingin masuk SMP di Jawa. Pun saudara kembarnya yang lahir perempuan: Benyah Gresyah Queen Hesegem.
Saya bertemu Dahlan kemarin sore. Di Wamena –ibu kota Provinsi Papua Pegunungan.
Saya ingat waktu ia baru lahir dulu: saya gendong. Saya pangku. Berarti itu sudah lebih 12 tahun lewat.
Selama itu pula saya tidak pernah ke Wamena. Baru kemarin siang bisa ke sana lagi.
Ternyata Wamena masih sama: masih tetap jauh dari Jakarta. Total lima setengah jam penerbangan –melebihi ke Hong Kong atau Guangzhou.
Udara Wamena juga masih sama: sejuk sekali. Sekitar 17 derajat Celsius. Talasnya juga masih sama: enak sekali. Rasanya, talas Wamena-lah terenak di dunia.
Saya sering minta kiriman talas dari Wamena. Yang saya mintai tolong adalah bapaknya Dahlan: Pak Wolter Hesegem.
