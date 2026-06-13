Dahlan Iskan Soroti Langkah Berani Bupati Siak Afni Tagih Utang ke Presiden

jpnn.com - Kolumnis kondang Dahlan Iskan menyoroti keberanian Bupati Siak Afni Zulkifli menyurati Presiden Prabowo Subianto, demi menagih utang pemerintah pusat terhadap daerah itu.

Melalui surat yang dikirim kepada Presiden Prabowo, Bupati Afni menagih pembayaran dana bagi hasil (DBH) yang urung diterima penuh oleh Pemkab Siak.

Dahlan Iskan menyoroti langkah Bupati Siak tersebut dalam tulisannya berjudul Bagi Hasil, Sabtu (13/6/2026).

Awalnya Dahlan membahas program "Reboan" di Kementerian Dalam Negeri. Tiap hari Rabu, Dirjen Otonomi Daerah menggelar "open house" khusus untuk bupati, wali kota, wakil mereka, dan para gubernur.

"Keluh kesah para kepala daerah memang harus diberi muara. Kepala mereka sudah seperti mau meledak: sejak dana transfer pusat ke daerah disunat hampir sampai ke pangkalnya," tulis Dahlan.

Dahlan menilai suara protes atas pemotongan transfer pusat ke daerah itu justru datang dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

"Bupatinya bernama Dr. Afni Z, MSi. Bupati baru. Dia tidak merasa cukup dengan forum 'Reboan'. Afni sampai kirim surat langsung ke presiden," ungkap Dahlan.