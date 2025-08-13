menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Dahlia Poland dan Fandy Christian Pisah Ranjang Sejak Mei

Dahlia Poland dan Fandy Christian Pisah Ranjang Sejak Mei

Dahlia Poland dan Fandy Christian Pisah Ranjang Sejak Mei
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dahlia Poland dan Fandy Christian. Foto: Instagram/dahliachr

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Dahlia Poland dan Fandy Christian sudah pisah rumah sejak Mei 2025, lalu.

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Dahlia Poland, Wayan Vajra Fhany Jaya melalui konferensi pers via zoom.

Meskipun masih sama-sama berdomisili di Bali, Wayan menyebut Dahlia tinggal di kecamatan yang berbeda dengan Fandy.

Baca Juga:

Tak hanya itu, Wayan menyebut pasangan tersebut sudah pisah ranjang jauh sebelum tak lagi seatap.

"Kalau pisah ranjang sudah lama, sih, dari sekitar awal tahun ini. Kalau enggak salah dari cerita Mbak Dahlia, pisah rumahnya itu dari Mei," kata Wayan, baru-baru ini.

Wayan menjelaskan Dahlia yang memutuskan keluar dari rumah, karena sudah tidak tahan dengan permasalahan rumah tangga.

Baca Juga:

Dahlia memutuskan untuk berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, yang kemudian membantunya dalam proses perpisahan ini.

"Mbak Dahlia pergi, ada mungkin permasalahan yang mungkin tidak bisa mampu ditahan oleh Ibu Dahlia," tuturnya.

Pasangan selebritas Dahlia Poland dan Fandy Christian sudah pisah ranjang sejak Mei 2025, lalu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI