Dahulu Butuh Pahlawan, Sekarang Ada Marc Marquez, Eh Malah Mengeluh

Dahulu Butuh Pahlawan, Sekarang Ada Marc Marquez, Eh Malah Mengeluh
Marc Marquez. Foto: Jure Makovec/AFP

jpnn.com - BARCELONA - Bos Dorna Sports Carmelo Ezpeleta tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap Marc Marquez.

Menjelang MotoGP Catalunya 2025 di Barcelona bergulir akhir pekan ini, Ezpeleta berbicara soal Marc.

"Dia harus dianggap sebagai salah satu atlet terhebat sepanjang sejarah," kata Ezpeleta.

Marc Marquez sedang merajalela musim ini (lihat kalender MotoGP 2025 di bawah), setelah lima tahun paceklik gelar dan cedera panjang yang menghantui.

Juara dunia MotoGP pada 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019 itu kini punya peluang besar memastikan gelar Juara Dunia MotoGP 2025 pekan depan di Misano.

"Saya tidak akan terkejut bila Marc bisa menjadi juara secepat itu (di Misano, dengan enam seri tersisa). Mengingat bagaimana musim ini berjalan, sudah jelas bahwa itu akan segera terjadi," ujar Ezpeleta.

"Namun, apa pun bisa terjadi. Di Barcelona, ??dia belum bisa menjadi juara dunia," imbuhnya.

Ezpeleta lalu mengomentari suara-suara dari fan MotoGP yang mulai bosan dengan kemenangan Marc Marquez.

Marc Marquez bisa menjadi Juara Dunia MotoGP 2025 di Misano World Circuit Marco Simoncelli pekan depan.

