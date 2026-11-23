jpnn.com - JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan perihal perubahan penyebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi Kelompok Ekstrimis Bersenjata (KEB).

"Sudah ada perpres dari Bapak Presiden bahwa kami sepakat untuk penyebutannya kelompok ekstremis bersenjata," kata Agus di Senayan, Jakarta, Senin (23/11).

Agus menjelaskan penggantian nama OPM bertujuan menghindari potensi terjadi polarisasi politik yang dapat memicu perpecahan di masyarakat.

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Namun, Panglima TNI tidak menjelaskan secara terperinci potensi polarisasi politik seperti apa yang mungkin terbentuk jika TNI tetap menggunakan istilah OPM.

Dia menjelaskan akan ada peraturan presiden yang ditujukan untuk mengubah penyebutan nama OPM tersebut sehingga menjadi nomenklatur baru untuk semua lembaga.

Agus memastikan pola penanganan kelompok tersebut masih sama, yakni dengan metode humanis.

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Penanganan secara humanis, lanjut dia, juga akan diikuti dengan tindakan tegas dan terukur oleh TNI jika kelompok tersebut melalukan aksi yang mengancam keamanan masyarakat.

Sebelumnya, Agus menegaskan pihaknya menggunakan nama OPM kepada kelompok separatis di Papua setelah penggunaan nama Kelompok Krimininal Bersenjata atau KKB.