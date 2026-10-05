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Daihatsu Catat Kenaikan Penjualan 10% di Kuartal 3, Gran Max Terlaris

Daihatsu Catat Kenaikan Penjualan 10% di Kuartal 3, Gran Max Terlaris
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Astra Daihatsu Motor (ADM) menorehkan penjualan ritel mencapai 37.167 unit pada kuartal 3 (Juli - September) 2026. ilustrasi. Foto: dok Daihatsu

jpnn.com, JAKARTA - Astra Daihatsu Motor (ADM) menorehkan penjualan ritel mencapai 37.167 unit pada kuartal 3 (Juli - September) 2026.

Angka tersebut meninglat 10 persen jika dibandingkan dengan periode serupa pada tahun lalu yang meraih 33.618 unit.

Tiga model utama menjadi pilar yang menyumbang sekitar 90% dari total penjualan Daihatsu pada periode tersebut.

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Adapun tiga model tersebut, yaitu Gran Max Series, LCGC Daihatsu, dan Terios.

Marketing Director & Corporate Function Director ADM Rokky Irvayandi mengatakan tren pertumbuhan penjualan Daihatsu mengalami kenaikan pada 3 bulan terakhir hingga September.

Hal itu mencerminkan beragamnya kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia, baik untuk aktivitas keluarga maupun usaha.

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“Penjualan ritel Daihatsu pada Kuartal tiga 2026 mencapai 37.167 unit, tumbuh 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian ini menunjukkan kepercayaan pelanggan terhadap produk-produk Daihatsu. Kami terus berupaya menghadirkan kendaraan yang memberikan kemudahan secara menyeluruh bagi pelanggan,” ujarnya dalam siaran persnya, Senin (5/10).

Selama Kuartal 3 2026, Gran Max Series mencatat penjualan sebanyak 19.082 unit, atau naik 11% dibandingkan Kuartal 3 2025 yang mencapai 17.148 unit.

Astra Daihatsu Motor (ADM) menorehkan penjualan ritel mencapai 37.167 unit pada kuartal 3 (Juli - September) 2026.

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