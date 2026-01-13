Daihatsu Indonesia Masters 2026 Usung Misi Kebanggaan Bangsa

jpnn.com - Salah satu turnamen bulu tangkis bergengsi bertajuk Daihatsu Indonesia Masters 2026 akan bergulir mulai 20-25 Januari mendatang.

Turnamen BWF Super 500 ini berlangsung di Istora Senayan, Jakarta.

Indonesia Masters 2026 bukan hanya menjadi ajang persaingan atlet bulu tangkis terbaik dunia, tetapi juga diharapkan mampu menghidupkan kembali gairah publik terhadap olahraga tepok bulu di Tanah Air.

Pihak penyelenggara ingin menghadirkan pengalaman menyeluruh bagi masyarakat, dengan membuka ruang interaksi antara pertandingan kelas dunia dan berbagai aktivitas hiburan di area luar venue.

Konsep ini membuat bulu tangkis makin dekat dengan publik sebagai bagian dari kebersamaan.

Ketua Umum PP PBSI Fadil Imran menilai Daihatsu Indonesia Masters memiliki nilai strategis bagi bulu tangkis nasional.

"Indonesia Masters tidak hanya soal pertandingan. Di dalamnya ada nilai sportivitas, semangat juang, dan fair play yang menjadi ciri bulu tangkis Indonesia."

"Dari sinilah prestasi dan kebanggaan publik terus dirawat," ucap Fadil.