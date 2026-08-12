Daihatsu Kantongi 592 SPK di GIIAS 2026, Model Ini Paling Laris
jpnn.com, TANGERANG - Astra Daihatsu Motor (ADM) membawa hasil positif selama ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD, Tangerang.
Sebab, mereka mencatkan totak 591 SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) selama 10 hari pameran otomotif tersebut berlangsung.
Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun lalu.
Ada pun penjualan itu masih didominasi oleh 3 model utama seperti, Sigra sebanyak 122 unit atau 21%, Gran Max Van 102 unit (17%), dan
Gran Max Pick Up 84 unit (14%).
Disusul model lainnya seperti Terios, Ayla, Xenia, Rocky, Luxio, dan Sirion dengan total 283 unit (48%).
'Kombinasi capaian penjualan Daihatsu antara mobil penumpang dan komersial ini menunjukkan bahwa kendaraan Daihatsu terus relevan dalam memenuhi beragam kebutuhan, mulai dari mobilitas keluarga hingga mendukung aktivitas usaha,” kata Chief Operation Officer PT Astra International Tbk. Daihatsu Sales Operation, Budi Setiawan dalam siaran persnya, Rabu (12/8).
Selain angka penjualan, Daihatsu meraih beragam apresiasi pada sejumlah kategori/
Daihatsu memperoleh penghargaan special concept car pada Daihatsu K-Vision.
Astra Daihatsu Motor (ADM) membawa hasil positif selama ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD, Tangerang.
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