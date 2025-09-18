Daihatsu Merilis Rocky Terbaru, Simak Ubahannya dan Harganya

jpnn.com, TANGERANG - Astra Daihatsu Motor (ADM) meluncurkan versi penyegaran pada model Rocky di Pantai Indah Kapuk (PIK), Tangerang, Rabu (17/9).

Mengusung konsep Shift The Vibes, Rocky terbaru mendapatkan penyegaran pada sisi eksterior maupun interior.



Dengan pembaruan itu membuat mobil yang bermain di kelas sport utility vehicle (SUV) itu tampil beda, modern, dan sporty.

Marketing Director and Corporate Communication Director PT ADM, Sri Agung Handayani mengatakan kehadiran Daihatsu Rocky merupakan wujud komitmennya dalam memenuhi kebutuhan lifestyle, khususnya anak muda dan keluarga muda yang ingin tampil beda dan berkarakter modern yang sporty.

"Kami percaya Daihatsu Rocky dapat menjadi partner tepat dalam menjalani rutinitas sehari-hari maupun aktivitas bersama keluarga di akhir pekan,” ujar Sri Agung.

Dari tampilan luar, mobil itu mendapatkan ubahan Honeycomb Grille untuk memberikan kesan agresif dan dinamis.

Pembaruan itu dilakukan karena Daihatsu ingin menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman dan selaras dengan lifestyle.

Pada varian ADS, Daihatsu memberikan sentuhan lebih berani dengan New Front Grill Cover yang dipadukan Front Bumper Cover serta Daytime Running Light (DRL) yang mempertegas karakter Rugged Sporty.

Di bagian samping, Daihatsu Rocky juga tampil semakin dinamis dengan New Body Sticker, sedangkan area belakang diperkuat Rear Back Door Garnish dan Rear Bumper Cover, sehingga menambah kesan tangguh sekaligus stylish.