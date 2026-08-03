Daihatsu Pamer 4 Kei Car di GIIAS 2026

jpnn.com, TANGERANG - Daihatsu memamerkan empat mobil berjenis Kei Car dalam ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) di ICE BSD City, Tangerang.

Kei Car sendiri merupakan mobil berukuran mini atau kecil. Kendaraan itu dikatakan sangat populer di pasar otomotif Jepang.

Adapun, keempat unit Kei Car bertema Small But Capable ini terdiri dari 3 unit mobil konsep seperti, Midget X, K-Vision, dan K-Open; serta 1 unit e-ATRAI yang telah dijual di Jepang (Japan Domestic Market).

“Kami ingin menghadirkan beragam solusi mobilitas melalui inovasi kendaraan kompak masa depan yang praktis, efisien, dan menyenangkan kepada masyarakat,” ujar Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor, Yasushi Kyoda.

Model konsep Midget X, kendaraan berwana Sol Blue itu mengusung sistem penggerak BEV (Battery Electric Vehicle).

Model itu menghadirkan solusi mobilitas baru yang lincah di perkotaan berkat dimensi bodi lebih kecil dari ukuran Kei Car pada umumnya (L: 2,200 mm x W: 1,295 mm x H: 1,680mm), dan tetap memberikan rasa aman dan nyaman dalam mobilitas.

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Fitur utama pada mobil itu mencakup konfigurasi unik dengan kapasitas 3 (1+2) penumpang.

Nantinya pengemudi berada di kursi tengah bagian depan, dan dua penumpang di belakang yang membuat interaksi penumpang menjadi lebih dekat bersama keluarga atau teman.