Daihatsu Segarkan 3 Model Terbaru di GIIAS 2026, Salah Satunya Dijual Terbatas

jpnn.com, TANGERANG - Astra Daihatsu Motor (ADM) resmi meluncurkan tiga model sekaligus dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Ketiga produk itu merupakan versi penyegaran dan pilihan baru bagi masyarakat.

Adapun ketiga produk itu, yaitu Astra Daihatsu Sigra, Terios Special Edition, dan Gran Max Blind Van 1.5 M/T AC PS.

Marketing Director & Corporate Function Director PT ADM, Rokky Irvayandi mengungkapkan pihaknya menghadirkan solusi mobilitas berkelanjutan kepada masyarakat melalui berbagai kemudahan menyeluruh dalam menemani setiap perjalanan kepemilikan kendaraan, salah satunya dengan menghadirkan tiga model dengan penyegaran dan pilihan baru di GIIAS 2026.

"Kami berharap, pilihan produk baru ini dapat berkontribusi kepada pertumbuhan industri dan motorisasi di Indonesia,” ujar Rokky.

New Astra Daihatsu Sigra hadir didesain khusus bagi untuk konsumen di Indonesia yang menginginkan mobil LCGC berkapasitas 7 penumpang yang ingin tampil Sporty.

Secara tampilan keseluruhan New Sigra 1.2R memiliki penyegaran pada bagian eksterior dan interior.

Pada sisi eksterior, tampilan semakin stylish melalui pilihan warna baru yaitu two-tone color, black shark fin, aksen merah pada grille, desain bumper depan warna hitam yang terlihat sporty.