DAIKIN Gelar Kuliah Umum di UNJ, Bahas Tantangan Industri Tata Udara
jpnn.com, JAKARTA - PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) berkolaborasi dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar kuliah umum bagi mahasiswa Program Studi Teknik Mesin UNJ, Selasa (11/11).
DAIKIN menggelar kuliah umum itu di Gedung Ki Hajar Dewantara Lantai 9 Kampus A UNJ dengan tema "Masa Depan Sistem Pengkondisian Udara: Inovasi Teknologi Inverter, Efisiensi Energi, dan Tantangan Industri Tata Udara".
Kuliah umum ini menjadi bagian upaya berkelanjutan DAIKIN untuk memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan industri.
Dalam kuliah umum ini, DAIKIN memberikan wawasan perkembangan teknologi pengkondisian udara, termasuk inovasi teknologi inverter dan penerapannya dalam mendukung efisiensi energi.
Tak hanya materi teknis, mahasiswa juga mendapatkan pengenalan perusahaan serta informasi mengenai peluang berkarier di industri tata udara.
"Sebagai perusahaan dengan spesialisasi di bidang tata udara yang berusia lebih dari 100 tahun di dunia dan telah beroperasi lebih dari 50 tahun di Indonesia, kuliah umum ini menjadi wujud nyata komitmen DAIKIN untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi generasi muda Indonesia," ujar Stella, Senior Manager Human Resources PT Daikin Airconditioning Indonesia.
PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) berkolaborasi dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar kuliah umum bagi mahasiswa Prodi Teknik Mesin.
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