DAIKIN Perkuat Edukasi Pembangunan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) memperkuat edukasi terkait efisiensi energi dan pembangunan berkelanjutan melalui sosialisasi sistem tata udara VRV 6X dan VRV 6A.

Upaya ini dilakukan seiring meningkatnya perhatian terhadap penerapan bangunan hijau di Indonesia, termasuk melalui peluncuran Roadmap Nasional Implementasi Bangunan Gedung Hijau yang mendorong pembangunan bangunan hemat energi dan rendah karbon.

Kedua sistem tata udara tersebut baru-baru ini memperoleh sertifikasi Green Label Indonesia dengan predikat Platinum dari Green Product Council Indonesia (GPCI), yang merupakan tingkat tertinggi dalam skema sertifikasi tersebut.

Perhatian terhadap efisiensi energi di sektor bangunan kian meningkat mengingat perannya dalam upaya pengurangan emisi.

Berdasarkan roadmap pengembangan bangunan hijau pemerintah, sektor bangunan menyumbang sekitar 33% emisi gas rumah kaca Indonesia pada periode 2011-2021.

Pemerintah juga menargetkan pengurangan emisi sebesar 1,91 juta ton CO?e pada subsektor bangunan komersial melalui berbagai upaya efisiensi energi hingga 2030.

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Assistant General Manager Consulting Sales PT Daikin Airconditioning Indonesia Meli Nuraeni mengatakan penerapan prinsip bangunan hijau membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, termasuk dalam pemilihan sistem tata udara yang dapat mendukung efisiensi energi dan kinerja bangunan

"Karena itu, sosialisasi VRV 6X dan VRV 6A tidak hanya berfokus pada pengenalan produk, tetapi juga memberikan wawasan mengenai pemilihan sistem tata udara yang sesuai dengan kebutuhan bangunan dan prinsip keberlanjutan,” ujar Meli Nuraeni.