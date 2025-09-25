Daikin Perluas Kontribusi untuk Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Lewat Peresmian BLK

jpnn.com, JAKARTA - PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) meresmikan pusat keunggulan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi pada Rabu (24/9/2025).

Dinamai DAIKIN Center of Excellence, peresmian ini menjadi perluasan langkah DAIKIN dalam kepeduliannya untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia, khususnya bidang keahlian tata udara.

“Keberadaannya sekaligus menjadi cerminan komitmen kami dalam langkah keberlanjutan untuk terus memperluas kontribusi pada peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia,” ujar Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia Budi Mulia pada peresmiannya.

Pernyataan ini, menurut Budi Mulia, terkait dengan keberadaannya yang merupakan Pusat Keunggulan DAIKIN pertama yang berdiri di institusi pelatihan vokasi atau balai latihan kerja.

Menjadi bagian inisiatif sosial perusahaan dalam bidang sumber daya manusia, DAIKIN Center of Excellence didesain sebagai bentuk keberlanjutan sekaligus peningkatan kolaborasi DAIKIN dengan berbagai institusi pendidikan dan pelatihan vokasi yang telah terjalin sebelumnya, khususnya di bidang keahlian tata udara.

Di antara kolaborasi tersebut yaitu pengayaan kurikulum, pelaksanaan sertifikasi industri bagi pengajar dan siswa, pengadaan pelatihan dari DAIKIN sebagai guru tamu, hingga pemagangan.

Sebagai bentuk peningkatan kolaborasi, wujud fisik DAIKIN Center of Excellence berupa ruang praktek yang didedikasikan khusus bagi pengajaran terkait bidang tata udara.

Di dalam ruangan ini, DAIKIN memberikan berbagai perangkat AC yang terpasang pada deretan rak yang didesain sedemikian rupa untuk berbagai praktek terkait perangkat tata udara.