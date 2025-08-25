Dairy Champ Dorong Kemerdekaan Ekonomi lewat Dukungan pada Pelaku UMKM Kuliner

jpnn.com, JAKARTA - Sektor UMKM menyumbang lebih dari 61 persen produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja Indonesia, di mana kuliner menjadi salah satu motor utamanya.

Melihat potensi itu, Dairy Champ turut merayakan semangat kemerdekaan dengan cara berbeda yaitu dengan mendukung kemandirian para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kuliner untuk makin mandiri dan berdaya saing.

Marketing Manager PT Etika Beverages Indonesia, Dodi Afandi mengatakan melalui program Dapur Juara yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Dairy Champ menghadirkan baking demo bersama Chef Profesional, Kamal Arif untuk berbagi inspirasi resep dan teknik kuliner kepada puluhan pemilik usaha kuliner lokal.

“Semangat perjuangan kemerdekaan harus dilanjutkan dengan mendukung kemandirian usaha kecil agar bisa tumbuh, naik kelas, dan menjadi bagian penting dari Indonesia Emas 2045. Melalui Dapur Juara, Dairy Champ menghadirkan edukasi, akses produk berkualitas, serta peluang kemitraan yang dapat meningkatkan daya saing UMKM," ungkap Dodi dikutip, Senin (25/8).

Dodi menjelaskan hingga saat ini, program Dapur Juara telah diselenggarakan lebih dari 20 kali di berbagai daerah, dengan total peserta lebih dari 1.000 orang dari berbagai bidang UMKM.

"Kami berharap upaya ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” papar Dodi.

Selain memperluas keterampilan, para peserta juga mendapat akses pada varian produk yang sebelumnya belum tersedia di toko setempat, yang dapat membantu menambah peluang menu baru yang dapat meningkatkan nilai jual usaha mereka.

Banyak di antara mereka yang mengapresiasi kesempatan ini sebagai bagian dari perjalanan mereka untuk mengembangkan usaha kuliner di tengah kompetisi yang semakin ketat.