Dakota Johnson dan MGK Kepergok Bermesraan di Los Angeles
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Dakota Johnson dikabarkan makin dekat dengan rapper MGK, yang sebelumnya dikenal dengan nama Machine Gun Kelly.
Keduanya terlihat menghabiskan waktu bersama di sebuah bar di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Rabu (11/11/2026), sehingga memunculkan spekulasi mengenai hubungan spesial di antara mereka.
Melansir People, Kamis (12/11/2026) waktu setempat, seorang sumber mengatakan Dakota Johnson dan MGK terlihat menikmati kebersamaan saat berada di bar dan restoran tersebut.
Keduanya tampak nyaman menghabiskan waktu bersama dalam suasana santai. "Pasangan itu duduk di pojok bar dan restoran," kata sumber tersebut.
Dalam kesempatan itu, Johnson tampil mengenakan terusan hitam transparan. Sementara itu, MGK yang dikenal melalui lagu "Wild Boy" terlihat menemani aktris tersebut menikmati waktu bersama.
Pertemuan mereka ternyata tidak hanya berlangsung berdua. Menurut sumber tersebut, ada dua orang teman lainnya yang turut bergabung dan menghabiskan waktu bersama Johnson dan MGK di tempat tersebut.
Selama berada di lokasi, keduanya terlihat duduk berdekatan sambil menikmati makanan dan minuman. Momen kebersamaan mereka juga terekam dalam sebuah foto yang beredar di publik.
Dalam foto tersebut, Johnson tampak tersenyum ketika MGK menggandeng tangannya saat menuruni tangga. Kedekatan keduanya pun makin memicu perhatian publik dan spekulasi mengenai kemungkinan hubungan asmara.
Dakota Johnson dan MGK dikabarkan makin dekat setelah terlihat menghabiskan waktu bersama.
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