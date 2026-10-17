menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Dakwaan Febrie Adriansyah Dinilai Janggal, Komjak Diminta Awasi Tim 9 Kejagung

Dakwaan Febrie Adriansyah Dinilai Janggal, Komjak Diminta Awasi Tim 9 Kejagung

Dakwaan Febrie Adriansyah Dinilai Janggal, Komjak Diminta Awasi Tim 9 Kejagung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/10). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Pengamat hukum pidana Kamilov Sagala menyoroti dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kamilov menilai dakwaan tersebut terkesan dipaksakan lantaran belum menguraikan secara konkret perbuatan yang dituduhkan kepada Febrie.

“Memang ada kesan dipaksakan dakwaan tersebut, seolah-olah JPU berakrobat seperti sirkus, membuat dakwaan kepada FA tanpa ada alur perbuatan konkret yang didakwakan,” kata Kamilov dalam keterangannya, Sabtu (17/10).

Baca Juga:

Dia pun mempertanyakan kualitas penanganan perkara tersebut. Sebab, jaksa yang menangani kasus Febrie merupakan tim pilihan yang tergabung dalam Tim 9 Kejaksaan Agung.

“Apa ini disengaja atau tidak profesionalnya JPU dalam menangani kasus ini? Padahal katanya TIM 9 Jaksa terbaik dari Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Kamilov meminta Komisi Kejaksaan (Komjak) turun tangan apabila ditemukan indikasi ketidakprofesionalan dalam penyusunan dakwaan tersebut.

Baca Juga:

Menurut dia, pengawasan diperlukan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.

“Kalau hal ini yang terjadi rekan-rekan Komisioner Kejaksaan wajib mempersiapkan tim pengawasannya untuk mengawasi kinerja Jaksa TIM 9 dalam kasus ini,” tuturnya.

Pengamat hukum pidana Kamilov Sagala menyoroti dakwaan JPU terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dalam perkara dugaan pemerasan dan TPPU.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI