Dakwaan Febrie Adriansyah Dinilai Janggal, Komjak Diminta Awasi Tim 9 Kejagung

jpnn.com - Pengamat hukum pidana Kamilov Sagala menyoroti dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kamilov menilai dakwaan tersebut terkesan dipaksakan lantaran belum menguraikan secara konkret perbuatan yang dituduhkan kepada Febrie.

“Memang ada kesan dipaksakan dakwaan tersebut, seolah-olah JPU berakrobat seperti sirkus, membuat dakwaan kepada FA tanpa ada alur perbuatan konkret yang didakwakan,” kata Kamilov dalam keterangannya, Sabtu (17/10).

Dia pun mempertanyakan kualitas penanganan perkara tersebut. Sebab, jaksa yang menangani kasus Febrie merupakan tim pilihan yang tergabung dalam Tim 9 Kejaksaan Agung.

“Apa ini disengaja atau tidak profesionalnya JPU dalam menangani kasus ini? Padahal katanya TIM 9 Jaksa terbaik dari Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Kamilov meminta Komisi Kejaksaan (Komjak) turun tangan apabila ditemukan indikasi ketidakprofesionalan dalam penyusunan dakwaan tersebut.

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Menurut dia, pengawasan diperlukan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.

“Kalau hal ini yang terjadi rekan-rekan Komisioner Kejaksaan wajib mempersiapkan tim pengawasannya untuk mengawasi kinerja Jaksa TIM 9 dalam kasus ini,” tuturnya.