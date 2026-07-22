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Dalam Satu Malam Maling Gasak Empat Motor di Indekos Jaktim

Dalam Satu Malam Maling Gasak Empat Motor di Indekos Jaktim
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Ilustrasi pencuri motor. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Lingkungan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur (Jaktim), sepertinya sudah tidak aman.

Komplotan maling menggasak empat unit motor sekaligus di sebuah indekos kawasan Kalisari.

Kapolsek Pasar Rebo AKP I Wayan Wijaya saat dihubungi mengatakan sedang menyelidiki.

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"Masih pendalaman, tim buser Polsek sedang proses lidik," kata Wayan, Rabu.

Dia menyebutkan pihaknya masih melakukan pendalaman untuk mengungkap identitas para pelaku maupun kronologi lengkap pencurian tersebut.

Polsek Pasar Rebo juga terus mengumpulkan informasi dan melalukan serangkaian penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP).

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Wayan mengatakan berdasarkan laporan yang diterima oleh pihaknya, pencurian itu terjadi pada Senin (21/7) sekitar pukul 03.00 WIB.

"Kejadian tanggal 21 Juli sekitar jam 03.00 dini hari, lokasinya di kos-kosan," ucap Wayan.

Komplotan maling motor beraksi di Kalisari, Pasar Rebo, Jaktim. Empat motor sekaligus digasak pelaku.

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