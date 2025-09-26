Dalam Sehari Ada 3 Kasus Keracunan Paket MBG di Jawa Barat, Korban Puluhan Orang

jpnn.com, JAWA BARAT - Peristiwa keracunan massal paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat terjadi di tiga kabupaten dalam satu hari, Kamis (25/9).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Adi Komar mengonfirmasi hal tersebut.

"Memang data-data masih di kabupaten kota. (Yang alami kejadian keracunan MBG) yang pasti di Sumedang 55 pelajar, Subang masih di konfirmasi, Cianjur masih dalam konfirmasi," kata Adi.

Sementara itu kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Sukabumi, di mana berdasarkan data sementara jumlahnya pun sudah mencapai puluhan.

Adapun untuk di Kabupaten Sukabumi peristiwa terjadi pada Rabu (24/9).

"Kabupaten Sukabumi terjadi tanggal 24 (korban) 34 pelajar," jelasnya.

Sementara, Sekda Herman Suryatman juga mengonfirmasi pada Kamis ada kasus keracunan MBG di Kabupaten Sumedang.

Namun, dia mengaku belum mengetahui secara pasti total korban dari insiden keracunan program Presiden Prabowo Subianto itu.