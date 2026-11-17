Dalam Sepekan, Bea Cukai Gagalkan Upaya Ekspor Ilegal 21,8 Kg di Bandara Syamsudin Noor
jpnn.com, BANJARMASIN - Bea Cukai Banjarmasin bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan menggagalkan dua upaya ekspor ilegal logam mulia yang diduga emas melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor.
Dari dua penindakan dalam kurun waktu sepekan tersebut, petugas mengamankan total 21,8 kilogram emas.
Penindakan pertama terlaksana pada Kamis (5/11) sekitar pukul 10.00 WITA terhadap empat penumpang perempuan warga negara Indonesia berinisial SS, TY, M, dan J yang akan berangkat menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia.
Berdasarkan hasil analisis risiko, petugas memeriksa barang bawaan menggunakan mesin x-ray yang dilanjutkan dengan pemeriksaan badan.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan logam mulia yang diduga emas dalam jumlah tidak wajar dengan total berat kotor sebesar 4,2 kg.
Petugas kemudian menegah seluruh barang dan membawanya ke Kantor Bea Cukai Banjarmasin untuk penelitian lebih lanjut.
Penindakan kedua terlaksana pada Kamis (12/11) sekitar pukul 09.45 WITA terhadap tiga penumpang yang akan berangkat menuju Kuala Lumpur, Malaysia, menggunakan maskapai AirAsia nomor penerbangan AK-441.
Berdasarkan hasil analisis dan pemetaan risiko terhadap data penumpang, petugas memeriksa ketiganya saat proses boarding di area keberangkatan internasional.
Bea Cukai Banjarmasin bersama Kanwil Bea Cukai Kalbagsel menggagalkan dua upaya ekspor ilegal 21,8 kg melalui Bandara Syamsudin Noor
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